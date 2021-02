Yannick Carrasco victime d'une blessure musculaire à la jambe gauche

(Belga) Yannick Carrasco est victime d'une blessure musculaire à la jambe gauche, a annoncé vendredi son club l'Atlético Madrid.

Carrasco, 27 ans, avait déjà été écarté des terrains fin janvier après un test positif au coronavirus. Le Diable Rouge a inscrit trois buts et délivré cinq assists avec les Colchoneros cette saison. L'Atlético Madrid occupe actuellement la tête de la Liga avec 55 points, soit six points d'avance et un match de moins que le Real Madrid, deuxième. Barcelone est troisième à neuf points de l'Atlético. Carrasco manquera donc le match contre Levante samedi en championnat et devrait également être absent pour le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, contre Chelsea mardi. (Belga)