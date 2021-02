Mercato: Erling Haaland a une clause libératoire dans son contrat, mais...

La clause libératoire incluse dans le contrat d'Erling Haaland au Borussia Dortmund ne sera pas valide à l'été 2021, mais bien à l'été 2022.

Erling Haaland ne partira pas contre 75 millions d'euros cet été. La clause libératoire incluse dans son contrat ne sera effective qu'à partir de l'été 2022, et non 2021.

Une information diffusée par Christian Falk, directeur de la rédaction football au sein du quotidien allemand Bild, et confirmée par Fabrizio Romano, spécialiste italien du marché des transferts, sur le réseau social Twitter.

Pour s'offrir la machine norvégienne dès juin prochain, il faudra donc débourser plus que cela. En effet, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, l'Observatoire du Football CIES l'évalue à 152 millions d'euros. Le site spécialisé Transfermarkt l'estime à 110 millions.

S'il continue de casser la baraque et d'affoler les statistiques comme il l'a fait cette semaine en Ligue des champions, Haaland (20 ans) devrait quitter le club allemand pour franchement plus que ça. Surtout quand on connaît le nom des clubs intéressés: Real Madrid, FC Barcelone, Chelsea, pour ne citer qu'eux.