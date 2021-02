Diables Rouges: Romelu Lukaku, 4e meilleur buteur en Europe

L'UEFA a publié un article sur son site dans lequel elle fait le classement des meilleurs buteurs des cinq grands championnats.

Ce classement de 27 joueurs est dominé par le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski avec 25 buts. La deuxième position est occupée par André Silva, le Portugais qui évolue à Francfort a planté 18 roses. Vient ensuite Mohamed Salah avec 17 buts et en 4e position on retrouve notre Diable, à égalité avec Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo et Luis Suarez, tous les quatre ont scoré à 16 reprises.

Le vainqueur du soulier d'or européen de la saison dernière, Ciro Immobilie, est 12e à égalité avec Zlatan Ibrahimovic et Bruno Fernandes (14 buts).

Vainqueurs des saisons précédentes :

2019/20: Ciro Immobile (Lazio, ITA) – 36

2018/19: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 36

2017/18: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 34

2016/17: Lionel Messi (Barcelona, ESP) – 37

2015/16: Luis Suárez (Barcelona, ESP) – 40