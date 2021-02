Real Madrid: Karim Benzema est blessé

Karim Benzema pourrait manquer le 8e de finale aller de Ligue des champions du Real Madrid contre l'Atalanta Bergame la semaine prochaine, après que Zinedine Zidane a confirmé que son joueur a subi jeudi une blessure.

L'attaquant français n'a pas pris part à l'entraînement au centre de Valdebebas vendredi matin et son compatriote a indiqué qu'il ne ferait pas le déplacement avec l'équipe pour le match de Liga samedi sur le terrain du Real Valladolid.

"Il ne sera pas avec nous demain", a déclaré Zidane vendredi lors d'une conférence de presse.

"Il a un problème et parce qu'il est apparu hier (jeudi), il ne sera pas là demain (samedi)", a expliqué l'entraîneur du Real, sans dévoiler la nature de la blessure.

"Nous verrons pour la semaine prochaine", a ajouté Zidane.

L'absence du joueur de 33 ans à Bergame mercredi serait un coup dur pour les Madrilènes. Le Français a marqué 17 fois toutes compétitions confondues cette saison.

"Nous savons ce que Karim nous apporte et combien il est important pour nous", a déclaré Zidane. "Mais nous devons faire face et le faire revenir au plus vite, comme les autres".

Le Real Madrid, 2e de la Liga à six points de l'Atlético Madrid mais avec un match disputé en plus, a connu de nombreuses blessures ces dernières semaines dans son effectif. Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Eder Militao, Alvaro Odriozola, Federico Valverde et Rodrygo risquent ainsi de manquer également le déplacement de samedi à Valladolid.