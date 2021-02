Championnats du monde de ski alpin - Katharina Liensberger domine la première manche, Kim Vanreusel 36e

(Belga) Katharina Liensberger a pris une option sur la médaille d'or du slalom dames des Championnats du monde de ski alpin de Cortina d'Ampezzo, samedi matin en Italie. L'Autrichienne a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+0.30) et la Suissesse Wendy Holdener (+1.24). Côte belge, Kim Vanreusel a signé le 36e temps alors que Sara Roggeman et Axelle Mollin sont sorties.

Partie avec le dossard N.1, Liensberger, championne du monde du parallèle mardi et troisième du slalom géant jeudi, a signé le temps de 48.48. Quadruple championne du monde en titre, l'Américaine Mikaela Shiffrin a dû se contenter du quatrième temps, à 1.30 de l'Autrichienne. Côté belge, Kim Vanreusel a été la seule à rallier l'arrivée. Pour ses troisièmes Mondiaux, la skieuse de Brasschaat, 23 ans, a signé le 36e temps de la manche, à 4.77 de Liensberger. Elle avait terminé 42e du slalom à Saint-Moritz (2017) puis 32e à Are (2019). Sara Roggeman et Axelle Mollin, nées en 2001 et pour la première fois présentes à ce niveau, sont parties à la faute dans cette première manche, comme lors du géant. (Belga)