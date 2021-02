Rajeev Ram et Barbora Krejcikova remportent le double mixte de l'Open d'Australie

(Belga) L'Américain Rajeev Ram et la Tchèque Barbora Krejcikova ont remporté le double mixte de l'Open d'Australie, samedi à Melbourne. Ils ont pris la mesure de la paire australienne composée de Matthew Ebden et Samantha Stosur sur le score de 6-1, 6-4 après 59 minutes de jeu.

Battue vendredi en finale du double dames par Elise Mertens et Aryna Sabalenka, Krejcikova quittera finalement les antipodes avec un titre. Samedi, elle et son partenaire Rajeev Ram ont dominé la première manche avant de faire le break dans le dernier jeu du second set, profitant notamment de deux erreurs au filet de Stosur, 36 ans et lauréate de l'US Open 2011 en simple. C'est le second titre du Grand Chelem ensemble pour Ram et Krejcikova, déjà vainqueurs en Australie en 2019. C'est aussi le 3e sacre de rang pour Krejcikova, qui s'était imposée en 2020 avec le Croate Nikola Mektic à Melbourne. Krejcikova compte aussi deux titres en double dames, avec Siniakova, acquis en 2019 à Roland-Garros puis Wimbledon. Ram aura l'occasion dimanche de signer le doublé. En effet, l'Américain et le Britannique Joe Salisbury, tenants du titre à Melbourne Park, défieront en finale du double messieurs le Slovaque Filip Polasek et le Croate Ivan Dodig. En prime time samedi, Naomi Osaka a remporté le titre du simple dames en battant l'Américaine Jennifer Brady. C'est déjà le quatrième titre en Grand Chelem, pour autant de finales jouées, pour la Japonaise de 23 ans. Dimanche, le tableau messieurs trouvera son épilogue avec une finale entre le N.1 mondial serbe Novak Djokovic et le Russe Daniil Medvedev (ATP 4).