Le superbe geste de Samuel Umiti pour son tout premier club

Samuel Umtiti n'a pas hésité à voler au secours de son tout premier club. Le défenseur français a décidé de faire un superbe don au FC Ménival, club de Lyon qui l'a lancé dans le grand bain du football alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Le Progrès annonce en effet que le joueur des Bleus a versé 10.00 euros au club.

Cela va leur permettre d'éponger plus de la moitié des dettes accumulées. "Cette aide est vraiment la bienvenue parce qu’on a beaucoup de licences impayées, nous avons une dette importante concernant les équipements. La buvette ne tourne plus, il n’y a plus de tournois, plus de stages. Ça va vraiment nous donner un coup de pouce", a avoué Djoudi Boumaza, le président du club à BFM Lyon.

Une bien belle initiative !