La Belgique écarte le Danemark et se qualifie pour son 5e Euro de basket de rang

La Belgique a décroché sa qualification pour l'Euro de basketball 2022, la cinquième consécutive, grâce à sa victoire 88-65 face au Danemark lors de la 5e journée des qualifications samedi dans la bulle de Vilnius en Lituanie. Les Belgian Lions sont également assurés de terminer à la première place du groupe C.

Bien en place défensivement et collectifs en attaque, les Belgian Lions étaient bien rentrés dans leur rencontre et menaient 24-17 après le premier quart-temps. Le début de deuxième quart-temps était plus compliqué pour les Belges et il fallait un temps-mort de Dario Gjergja à 24-23 pour remettre les Lions sur les bons rails jusqu'au repos (40-34). Dans le troisième quart-temps, l'écart passait la barre des dix points à 52-38 mais le Danemark s'accrochait grâce aux nombreuses fautes belges. Les Lions remettaient cependant le pied sur l'accélérateur en fin de quart-temps pour mener 66-49. La Belgique faisait encore grimper son avance dans le dernier quart-temps pour s'imposer 88-65 et se qualifie pour la cinquième fois de suite pour un championnat d'Europe après 2011, 2013, 2015 et 2017. Retin Obasohan a terminé meilleur marqueur de la rencontre côté belge avec 19 points. Prévu initialement en 2021 mais reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Europe se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en République Tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). Samedi, la Lituanie affronte la République tchèque, qualifiée d'office en tant que pays hôte, dans l'autre match du groupe à 18h30. Lundi, la Belgique sera opposée à la République tchèque (15h30) et la Lituanie au Danemark (18h30) pour la 6e et dernière journée des qualifications.