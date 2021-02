Dario Gjergja prolonge jusqu'au terme de la Coupe du monde 2023 à la tête des Lions

(Belga) Le sélectionneur belgo-croate des Belgian Lions Dario Gjergja a prolongé son contrat à la tête de l'équipe nationale belge de basket jusqu'au terme de la Coupe du monde 2023. Jacques Stas, manager de l'équipe nationale, l'a annoncé dimanche lors d'une visioconférence de presse à Vilnuis, où les Belgian Lions ont assuré samedi la première place de leur groupe et la qualification pour l'Eurobasket 2022 en battant le Danemark (88-65).

Gjergja est revenu brièvement sur la victoire de samedi et la qualification pour l'Eurobasket 2022. "C'est vraiment très bien pour le basket belge. Je suis vraiment content pour les gars", a lancé le technicien. "Cette qualification n'est qu'une étape. Nous voulons toujours essayer d'atteindre quelque chose de plus haut, si c'est possible." Gjergja, également entraîneur principal d'Ostende, a succédé à Eddy Casteels en 2018 à la tête des Lions. Les qualifications pour le Mondial 2023 débuteront avant l'Euro. En effet, la première fenêtre qualificative pour le tournoi disputé au Japon, en Indonésie et aux Philippines aura lieu du 22 au 30 novembre 2021. Prévu initialement en 2021 mais reporté d'un an à cause de la pandémie de coronavirus, le championnat d'Europe se tiendra du 1er au 18 septembre 2022 en République Tchèque (Prague), en Géorgie (Tbilissi), en Allemagne (Cologne et Berlin) et en Italie (Milan). Lundi, la Belgique sera opposée à la République tchèque (15h30) et la Lituanie au Danemark (18h30) pour la 6e et dernière journée des qualifications du groupe C. (Belga)