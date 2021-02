Un joueur polonais victime d'un malaise en plein match en Serie B (vidéo)

Patryk Dziczek, jeune espoir du football polonais, a été victime d'un malaise lors du match opposant Ascoli à Salernitana. Le milieu de terrain s'est effondré, seul, avant d'être emmené à l'hôpital après une perte de connaissance.

Ce qu'il s'est passé hier en Serie B est le cauchemar de toute équipe de football. Alors que l'équipe d'Ascoli affrontait Salernitana, le jeune polonais de 22 ans Patryk Dziczek s'est effondré. Semblant d'abord trébuché, il s'avère finalement incapable de rester debout, malgré plusieurs tentatives. Après quelques essais, son corps a dit stop et le milieu de terrain a perdu connaissance.

Grâce à l'intervention rapide des joueurs et des médecins, il a pu être sauvé. Mais son club, Salernitana, a donné des nouvelles 24h plus tard. "Patryk a fait un malaise vagal dont la cause n'a pas encore été établie. Il a perdu connaissance mais il n'y a pas eu d'arrêt cardiaque. En septembre, il avait eu un problème similaire, mais les examens neurologiques et cardiologiques avaient donné des résultats négatifs. Il se trouve maintenant à l'hôpital civil d'Ascoli et fera bientôt l'objet de nouvelles analyses", expliquent-ils.

Plus de peur que de mal, mais les images sont toujours difficiles à regarder.