Un Anderlecht amorphe s'incline à domicile contre Courtrai

(Belga) Anderlecht s'est incliné 0-2 contre Courtrai pour le compte de la 27e journée de Jupiler Pro League, la 28e effective, dimanche. Sainsbury (45e+2) et Gano (74e) ont inscrit les buts de la victoire pour les 'Kerels'.

La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues et Courtrai passait par deux fois tout près d'ouvrir le score mais Gueye butait sur Wellenreuther (2e) et Gano ne cadrait pas sa tête (3e). Le rythme de la partie retombait ensuite et Anderlecht ne parvenait pas à amener le danger devant le but des Flandriens, bien en place défensivement. Courtrai ouvrait finalement le score juste avant le repos. Sur un corner, Wellenreuther relâchait le ballon sur Sainsbury et le cuir terminait sa course au fond (0-1, 45e+2). Malgré les montées d'Amuzu et Ait El Hadj au repos côté anderlechtois, la première occasion de la seconde période était pour Courtrai mais Gueye manquait son duel face à Wellenreuther (46e). Défensivement, les 'Kerels' restaient bien en place et doublaient la mise sur un contre ponctué par Gano (0-2, 74e). Au classement, Anderlecht ne profite pas du partage d'Ostende samedi à Eupen et reste calé à la cinquième place avec 42 points. Courtrai passe lui 13e avec 36 points. (Belga)