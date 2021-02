"Je te l'avais dit !": Romelu Lukaku chambre Ibrahimovic après son but contre l'AC Milan (vidéo)

Romelu Lukaku, auteur d'un but et d'une passe décisive contre l'AC Milan, est l'un des grands artisans du succès de ses couleurs. Intenable, il a répondu sur le terrain à Zlatan Ibrahimovic, avec qui il avait eu une solide altercation au mois de janvier.

Et le Belge a décidé d'enfoncer le clou une fois son but marqué. En célébrant, on l'entend prononcer des mots en italien. Si l'on traduit ses propos, on ne doute pas de son objectif: tacler Ibrahimovic. "Voilà ! Je te l'avais dit, merde !", a lâché l'attaquant de 27 ans, en montrant l'attaquant suédois du doigt de l'autre côté du terrain.

Ibrahimovic a ensuite cédé sa place. Lukaku en est à cinq buts en autant de derbys disputés.