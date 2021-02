L1: Rennes s'enfonce à Montpellier, Metz et Lens postulent à l'Europe

Rennes, dépassé à Montpellier (2-1), a encore dû revoir ses ambitions européennes à la baisse, au contraire de Lens et Metz, victorieux dimanche et toujours en lice pour l'Europe après la 26e journée de Ligue 1.

En attendant les rencontres du haut de tableau, avec Lorient-Lille à 17h00 et Paris SG-Monaco à 21h00, les outsiders du Championnat étaient de sortie.

Dans une affiche cruciale pour les places d'honneur, Montpellier a pris le meilleur sur Rennes grâce à un doublé de Stephy Mavididi, remplaçant de luxe du blessé Andy Delort.

Avec trois succès de suite, les hommes de Michel Der Zakarian reviennent dans la course aux Coupes d'Europe, avec 38 points, soit autant que leurs adversaires de l'après-midi.

Depuis leur dernière victoire le 17 janvier à Brest (2-1), les Rennais n'ont, eux, marqué que deux points en six matches... Loin d'être un rythme de candidats à une Coupe d'Europe pour ceux qui ont disputé la Ligue des champions cet automne.

"On est dans un cycle négatif. Nous devons garder la solidarité et nous réfugier dans le travail. Le vestiaire est déçu mais pas résigné", a réagi l'entraîneur Julien Stéphan.

- Lens postule, Dijon presque condamné -

Trente-huit points, c'est le total de quatre équipes, situées de la 6e à la 9e place de la Ligue 1. Outre Montpellier et Rennes, Marseille en fait partie, après son triste match nul (1-1) à Nantes samedi.

C'est aussi le nombre d'unités de Metz, qui continue de surprendre au fil des journées. Les hommes de Frédéric Antonetti se sont replacés au 6e rang après une victoire au forceps sur la pelouse de Nice (2-1), enfonçant le Gym à une inquiétante 16e place, avec cinq défaites lors des six derniers matches de L1.

Juste devant les étonnants Messins, le promu Lens est resté sur son rythme effréné, avec une invincibilité qui tient désormais depuis presque un mois en Championnat. Les Lensois ont battu la lanterne rouge Dijon, 2-1, et cumulent 40 points au 5e rang.

Le DFCO, réduit à dix en fin de rencontre, vit décidément un calvaire cette saison: avec une série de six défaites de suite et seulement 15 points au compteur, la mission maintien semble de plus en plus impossible. D'autant que Nîmes, 19e avec un match en retard, s'est imposé contre Bordeaux (2-0).

Dans la course au maintien, Strasbourg (15e) a lui engrangé un point supplémentaire contre Angers (0-0).

Les regards se tournent désormais vers le haut du classement. Lyon (1er, 55 pts), vainqueur à Brest vendredi (3-2), est à la merci de Lille (2e, 55 pts) et du Paris SG (3e, 54 pts).

Les équipiers de Kylian Mbappé défient l'ancien club du prodige de Bondy, Monaco. L'ASM, 4e avec 49 unités, joue gros dans la course au podium au Parc des Princes.