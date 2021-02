Une superbe action collective: le but annulé des Red Flames qui fait polémique (vidéo)

Les Red Flames auraient pu égaliser après 25 minutes contre l'Allemagne. Les Belges avaient réussi une superbe phase de jeu en contre-attaque, ponctuée par un but de Biesmans. L'arbitre l'a cependant annulé pour un hors-jeu.

Sur les ralentis, pourtant, il apparaît que notre compatriote n'est pas hors-jeu au départ de la phase et reste en retrait du ballon sur le but. Il n'y avait donc pas de raison d'annuler ce but, qui aurait pu permettre aux Flames de rester dans le match.