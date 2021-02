CSI 4* de Vejer de la Frontera - Gudrun Patteet remporte le Grand Prix devant Jérôme Guéry

(Belga) Gudrun Patteet (Sea Coast Kashmira) a remporté le Grand Prix du jumping international (CSI 4*) de Vejer de la Frontera, dimanche en Espagne. Elle a devancé Jérôme Guéry (Grupo Prom Diego). Wilm Vermeir (DM Jacqmotte) a complété le succès belge en prenant la quatrième place derrière le Suédois Douglas Lindelöw (Casquo Blue).

Quatre Belges étaient présents dans le barrage qui a réuni neuf concurrents au terme du premier parcours. Gudrun Patteet, en selle sur la jument de 11 ans Sea Coast Kashmira, s'est montrée la plus rapide en 36.06 secondes après un barrage sans faute. Elle a devancé dans cette épreuve avec des obstacles de 1m55 (qualificative pour les JO de Tokyo) de près d'une demi secondes Jérôme Guéry et Grupo Prom Diego (36.55). Le Brabançon wallon avait remporté le GP de Vejer (1m50), dimanche dernier, sur son cheval vedette Quel Homme de Hus. Wilm Vermeir et son hongre DM Jacqmotte n'ont pas non plus commis d'erreur dans le barrage et leur chrono de 38.70 secondes leur a valu la quatrième place. Pieter Clemens (Icare) a fait tomber une barre (4 pts) et a terminé 8e en 38.53 secondes. Jordy Van Massenhove (Gag E D'Augustijn) a fini 27e après avoir pris 5 points de pénalité dans le parcours initiale et Dominique Hendrickx (Floris TN) la 48e avec 13 points de pénalité. . (Belga)