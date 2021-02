Johan Walem remplacé par Nikos Kostenoglou à la tête de l'équipe de Chypre

(Belga) Johan Walem n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de Chypre. L'ancien mentor des Espoirs belges, âgé de 49 ans a été remplacé à la fin de la semaine dernière par le Grec Nikos Kostenoglou, a annoncé la fédération chypriote.

Arrivé à Nicosie le 25 janvier 2020, Walem a dirigé Konstantinos Laifis et ses coéquipiers dans huit rencontres, six en Ligue des Nations (Ligue C) et deux en matchs amicaux. Le bilan en matchs officiels de l'ancien joueur d'Anderlecht est de une victoire (2-1 contre le Luxembourg), un partage (0-0 en Azerbaïdjan) et quatre défaites, synonyme de relégation en Ligue D, le plus bas niveau européen. Chypre a en outré perdu ses deux rencontres amicales contre la République tchèque et la Grèce. (Belga)