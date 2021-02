"Si vous avez besoin d'un conseil...": Monaco chambre le PSG et veut aider Barcelone (photo)

L'AS Monaco a donc réussi à faire tomber le PSG. Le club monégasque l'a emporté 0-2 hier au Parc des Princes, quelques jours après la victoire probante face au Barça en Ligue des Champions. Une victoire qui permet à Monaco de glaner un 6 sur 6 dans ses affrontements face aux Parisiens cette saison.

Il n'en fallait pas plus pour faire naître du chambrage. En effet, le compte Twitter espagnol de Monaco a lancé une petite pique subtile à destination du PSG. "Nous avons battu le PSG à l'aller et au retour. Le Barça, si vous avez besoin d'un conseil, on vous l'envoie en message privé", a écrit le compte.

Les Catalans apprécieront, eux qui doivent remonter 3 buts au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions.

