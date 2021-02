Novak Djokovic a gagné l'Open d'Australie malgré une déchirure abdominale

(Belga) Vainqueur de l'Open d'Australie pour la neuvième fois de sa carrière dimanche, le N.1 mondial Novak Djokovic est revenu lundi à Melbourne sur la blessure aux abdominaux qu'il traine depuis un 3e tour remporté en cinq sets contre Taylor Fritz. "J'ai passé une nouvelle IRM ce lundi et la déchirure s'est agrandie", a déclaré le Serbe.

"Les dégâts sont plus importants qu'à l'issue de mon match contre Fritz. La déchirure est passé de 1,7 à 2,5 cm", a avancé 'Nole', vainqueur de son 18e titre en Grand Chelem. "Je vais devoir prendre une pause et me soigner." Malgré cette déchirure abdominale, Djokovic avait battu Fritz en cinq sets au 3e tour.

Dimanche en finale, il n'a laissé aucune chance au Russe Daniil Medvedev en s'imposant en trois sets et moins de deux heures de jeu : 7-5, 6-2 et 6-2.

Espoir pour le SECTEUR CULTUREL: la ministre propose une reprise à la mi-mars