Au tour d'Alfa Romeo de dévoiler sa nouvelle F1 (photos)

Alfa Romeo a dévoilé sa nouvelle monoplace, la C41, pour la saison 2021 de Formule 1, lundi à Varsovie, en Pologne. L'espoir de l'écurie est de parvenir à se hisser en milieu de grille après une campagne 2020 compliquée.

L'écurie basée en Suisse a opté pour la capitale polonaise pour présenter sa C41 en raison de l'origine de son sponsor principal, la compagnie pétrolière Orlen. Comme en 2019 et 2020, les deux pilotes Alfa Romeo seront le vétéran finlandais Kimi Raïkkönen et l'Italien Antonio Giovinazzi. Ils ont terminé à la 8e place du dernier championnat constructeurs. Le Polonais Robert Kubica est lui pilote de test et de réserve. "Étape par étape, nous voulons atteindre le top du milieu de grille. Nous savons qu'il s'agit d'un long chemin mais nous voulons nous améliorer", a déclaré le directeur de l'équipe, le Français Frédéric Vasseur.

Alfa Romeo est la troisième écurie à révélér sa monoplace pour la prochaine saison après Alpha Tauri et McLaren. Ferrari doit suivre le 26 février et l'écurie championne du monde des pilotes, avec Lewis Hamilton, et des constructeurs Mercedes le 10 mars.

La saison 2021 débutera le 28 mars au Grand Prix de Bahreïn après le report du GP d'Australie, habituel lever de rideau, en raison de la pandémie de coronavirus. Les trois jours de tests d'avant-saison se tiendront également à Bahreïn, mi-mars.

