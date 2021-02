MotoGP: début de saison compromis pour Marc Marquez

Le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez (Honda), blessé l'an dernier au bras droit, manquera les essais d'avant-saison au Qatar début mars et est incertain pour le premier Grand Prix le 28 mars, a-t-il indiqué lundi.

"Mon objectif était d'essayer d'être aux tests au Qatar (les 6-7 mars puis du 10 au 12 mars, ndlr). Je n'y serai pas. Mais je passerai un examen médical (mi-mars) et mon nouvel objectif sera d'essayer de participer à la course au Qatar" le 28 mars, a indiqué Marquez lors de la présentation officielle de la saison de Honda.

"Si ce n'est pas possible, j'essaierai d'être là pour le deuxième Grand Prix du Qatar (le 4 avril). Et si ce n'est pas possible, nous essaierons d'être à Portimao" au Portugal le 18 avril, a indiqué le pilote de 28 ans, qui avait manqué toute la saison 2020 après s'être fracturé l'humérus droit le 19 juillet à Jerez (Espagne) lors du premier GP de l'année.

Après avoir voulu revenir dès le week-end suivant sa chute, sans toutefois prendre le départ du GP, Marquez a subi trois opérations, la dernière en décembre. Il se veut désormais plus prudent : "le plus important est que les médecins vérifient que la consolidation osseuse se passe bien".

Le plus important, pour celui qui s'est fait prendre la couronne mondiale par Joan Mir en 2020, est tout simplement de "remonter sur une moto" et de "reprendre du plaisir".

"C'est la première fois de ma vie, de ma carrière, qu'il s'écoule neuf, dix mois sans monter sur une moto", replace-t-il, prévenant qu'il ne sera "pas à 100%" pour sa première course.

"Nous verrons s'il faut une course, deux courses, ou une demi-saison pour retrouver le même Marc", celui qui a remporté le championnat en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019.