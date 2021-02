Basket: déjà qualifiés pour l'Euro-2022, les Français surclassés par la Grande-Bretagne

Déjà assurés de disputer le Championnat d'Europe 2022, les basketteurs français se sont inclinés contre la Grande-Bretagne 94 à 73, lundi en début de soirée à Podgorica, pour leur dernier match de la phase de qualifications.

Malgré ce revers, le premier contre les Britanniques depuis 1988 et le plus lourd contre ce pays, les Bleus terminent à la première place de leur groupe, avec quatre victoires et deux défaites, un bilan identique à leurs adversaires du jour, mais un meilleur bilan dans les rencontres directes (152-150).

Les Français, médaillés de bronze au Mondial-2019 en Chine, avaient déjà assuré leur place au prochain Euro grâce à leur victoire samedi contre le Monténégro 73 à 71. Les Britanniques avaient également décroché leur billet pour la compétition continentale grâce à leur victoire contre les Allemands (83-81) et au succès des Français.

L'Euro a été décalé d'un an à l'automne 2022 (1er-18 septembre) en raison de la pandémie de Covid-19 et le report à l'été 2021 des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Le Championnat d'Europe se déroulera dans quatre pays: en Allemagne, en Italie, en République tchèque et en Géorgie, avec une phase finale à Berlin.