Tour des Emirats arabes unis - Mathieu van der Poel et quatre coéquipiers sur le chemin du retour

(Belga) Mathieu van der Poel et quatre autres coureurs de l'équipe Alpecin-Fenix, qui s'est retirée du Tour des Emirats arabes unis lundi après qu'un membre de l'équipe a été infecté par le coronavirus, sont déjà sur le chemin du retour, a confirmé la formation cycliste lundi soir. Van der Poel, Louis Vervaeke, Roy Jans, Jasper Philipsen et Kristian Sbaragli n'ont pas été en contact avec le membre de l'équipe infecté.

Trois membres du staff ont également été autorisés à rentrer chez eux après un test PCR négatif dimanche soir. Les cinq coureurs et les trois membres du personnel arriveront à Amsterdam mardi matin. Ils n'ont eu aucun contact à risque avec le membre de l'équipe infecté et ont reçu le feu vert après un autre rapide test négatif lundi soir à l'aéroport d'Abu Dhabi. Tous les autres membres du personnel et les coureurs de l'équipe ont également subi un test PCR négatif, mais sont considérés comme un contact à haut risque et doivent rester en quarantaine à l'hôtel aussi longtemps que les autorités l'exigent. Parmi eux, Jonas Rickaert et Gianni Vermeersch et les autres membres du personnel d'Alpecin-Fenix. L'équipe continuera à respecter les mesures sanitaire et de sécurité à Abu Dhabi. Il y aura une communication sur un changement du programme de compétition pour Mathieu van der Poel et les autres coureurs à une date ultérieure. . (Belga)