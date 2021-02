Benteke monte, marque un superbe but et offre trois points à Crystal Palace (vidéo)

La dernière rencontre de la 25e journée de Premier League a vu la belle série de Brighton, avec Leandro Trossard présent tout le match, prendre fin face à Crystal Palace.

Les Seagulls se sont inclinés face aux Eagles 1-2. Christian Benteke et Michy Batshuayi étaient remplaçants au coup d'envoi. Une talonnade de Mateta sur une passe de Ayew à la 28e a permis à Palace de mener au repos. Le Néerlandais Veltman a égalisé à la 55e. Dans le temps additionnel (90e+5), Benteke, monté au jeu à la 75e minute, a offert les trois points aux visiteurs.

Au classement, les Londoniens gagnent une place et se retrouvent 13es avec 32 unités. Brighton, qui restait sur six rencontres sans défaite, conserve la 16e place avec 26 points, quatre de plus que Fulham (18e) le premier relégable. Trossard, très actif, et ses équipiers ont dominé en terme de possession sans jamais parvenir à prendre en défaut la défense mise en place par Roy Hodgson en première période.

Après l'égalisation de Veltman, Brighton a continué à pousser sans résultat malgré un total de 23 envois au but. Et c'est vraiment contre le cours du jeu que Benteke a converti de belle manière le service de Townsend alors qu'on s'acheminait vers un partage.