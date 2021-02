Nafi Thiam, testée négative au covid-19, ira aux championnats d'Europe en Pologne (photo)

Nafissatou Thiam participera bel et bien aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle du 5 au 7 mars à Torun en Pologne. La Namuroise a confirmé mardi qu'elle avait passé un test négatif au coronavirus et qu'elle pouvait reprendre les entraînements.

Testée positive au coronavirus jeudi dernier, Thiam avait dû faire l'impasse sur les championnats de Belgique d'athlétisme samedi dernier à Louvain-la-Neuve. En quarantaine depuis, la championne olympique, du monde et d'Europe de l'heptathlon a passé un nouveau test lundi qui s'est révélé négatif.

Thiam peut donc reprendre les entraînements en vue des championnats d'Europe en salle où défendra les couleurs de la Belgique sur le pentathlon. "Sur les conseils de mon entourage, j'ai refait un test en début de semaine et je suis négative", a écrit la Namuroise sur Instagram. "Je ne sais pas si mon premier test était une erreur ou si j'ai fait le Covid et j'étais déjà sur la fin jeudi. Je suis trop en joie de pouvoir m'entraîner à nouveau. Je vais rester prudente et continuer à la limiter mes contacts."