Atlético Madrid-Chelsea EN DIRECT: Chelsea bute sur la défense madrilène (0-0)

SUIVEZ LA RENCONTRE EN DIRECT VIDÉO SUR RTL PLAY

Le direct

25' - Les duels sont virulents. L'Atlético joue bien en bloc et Chelsea cherche une solution.

15' - Et la réponse immédiate ! C'est Werner qui, sur une phase similaire, obtient le même résultat.

14' - Énorme occasion pour les Madrilènes ! Un ballon propulsé dans le petit rectangle est repris à côté.

2' - Edouard Mendy loupe complètement son contrôle. Heureusement, cela ne prête pas à conséquence.

1' - Mason Mount est déjà averti, il manquera le match retour.

0' - On est parti dans ce huitième de finale.

Les compositions

Atlético Madrid: Oblak, Hermoso, Felipe, Savic, Llorente, Lemar, Saul Niguez, Koke, Correa, Suarez, Joao Felix

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso, Mount, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Giroud, Werner

L'avant match

Le triple finaliste malheureux de la C1 (1974, 2014 et 2016), éliminé la saison dernière en quarts de finale par Leipzig, se doit de prendre de l'avance mardi soir face à Chelsea, avant le retour à Stamford Bridge. En raison des restrictions dues à la pandémie, la rencontre se dispute à Bucarest.



Mais les Colchoneros qui avaient fait le trou en tête de la Liga connaissent un net essoufflement. Même s'ils comptent un match en retard, les joueurs de Diego Simeone, battus (2-0) samedi à domicile par le 8e, Levante, voient le Real Madrid dangereusement se rapprocher, à seulement 3 points.



Simeone, qui n'a pas voulu accabler ses joueurs, et qui "ne cherche pas d'excuses" a voulu positiver, saluant "le bon retour" de son champion du monde français Thomas Lemar", du Portugais Joao Felix et de l'ex-Lyonnais Moussa Dembelé, tous touchés par le coronavirus.



Chelsea de son côté, après quatre victoires consécutives en championnat, a connu un coup d'arrêt dans sa remontée vers le podium en concédant le nul samedi à Southampton (1-1). Les Blues restent cependant à portée de la 4e place, qualificative pour la C1, devancés à la différence de buts par West Ham.



Le champion d'Europe 2012, sorti invaincu de la phase de poules (4 victoires et 2 nuls) et où l'entraîneur allemand Thomas Tuchel a remplacé Frank Lampard, tentera de faire mieux que la saison dernière quand il avait été éliminé en 8e de finale par le Bayern.