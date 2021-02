Il vient de battre le record du monde de natation sous glace en apnée (vidéo)

Lui, c’est David Vencl, un plongeur tchèque. Il vient de battre le record du monde de natation sous glace, en apnée et sans aide, organisé à Lahost, près de Teplice en République Tchèque. Il a parcouru une distance de 80,9 mètres mardi. L'athlète n'a pas utilisé d'accessoires tels que des palmes ou un scaphandre et n'était vêtu que d'un maillot de bain. Il a mis une minute et 35 secondes pour parcourir la distance.

L’exploit a eu lieu dans une ancienne carrière inondée, couverte de glace et de neige. Un parcours a été tracé au moyen de plusieurs trous pour monitorer la performance sous-marine du plongeur, le guider sous la glace via la lumière. Des plongeurs en combinaison étaient présents pour porter secours à David Vencl en cas de problème. De plus, des caméras immergées ont filmé la performance.

Finalement, tout s’est déroulé à merveille et le record a été battu. "C'était plus rapide que ce à quoi je m'attendais", a-t-il déclaré après son exploit. "Je me sentais bien, mais après tout, je me suis beaucoup entraîné et j’ai été sous la glace 3 fois sur 75 mètres pendant mon entraînement."

Le record officiel attendra cependant. "Nous devons maintenant attendre 8 à 12 semaines pour obtenir la confirmation (du record du monde Guinness, ndlr). Il y a pas mal de formulaires que nous devons remplir. Nous avons également eu ici un arbitre de pure apnea (une organisation internationale de plongée en apnée, ndlr), qui m'a donné un carton blanc donc on dirait bien que c'est un record du monde. Mais parce qu'il ne pouvait pas me voir nager sous la glace, il devra vérifier la vidéo."

Le précédent record de plongée libre sous la glace sans palmes et sans combinaison de plongée est de 76,2 mètres, un exploit réalisé par le plongeur danois Stig Severinsen en 2013. La condition préalable à la tentative de record est que la glace ait au moins 30 centimètres d'épaisseur.