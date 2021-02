XV de France: aucun nouveau cas de Covid-19 depuis 48 heures

Aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté depuis 48 heures dans les rangs du XV de France où les tests PCR réalisés mardi soir sont négatifs, a annoncé mercredi la Fédération française de rugby.

Les tests pratiqués lundi soir sur l'ensemble des joueurs et de l'encadrement s'étaient déjà révélés tous négatifs.

"Des tests seront réalisés quotidiennement jusqu'à la rencontre France-Ecosse ce dimanche", comptant pour la troisième journée du Tournoi des six nations, a précisé la FFR.

Au total, 15 cas avaient été identifiés dans l'ensemble du groupe, dont onze joueurs, un préparateur physique et trois autres membres du staff, depuis la victoire de la France en Irlande (15-13) le 14 février.

Parmi les cas positifs figuraient notamment le sélectionneur Fabien Galthié ainsi que huit joueurs titulaires depuis le début du Tournoi, dont les Bleus sont leaders après les deux premières journées.

L'ensemble de la première ligne est touchée avec les contaminations du pilier gauche Cyril Baille, du talonneur Julien Marchand et du pilier droit Mohamed Haouas. A cela s'ajoutent le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon, le demi de mêlée Antoine Dupont, le centre Arthur Vincent, l'ailier Gabin Villière et l'arrière Brice Dulin.

Cela signifie que le XV de France sera privé, pour affronter l'Ecosse, de plus de la moitié de ses titulaires.

Le comité organisateur de la compétition devait se prononcer mercredi sur un éventuel report de la rencontre. Cette perspective ne plaît guère à la Fédération écossaise, laquelle a fait savoir lundi soir qu'un report aurait des conséquences sur la disponibilité de ses joueurs.

La ministre déléguée aux Sports Roxana Maracineanu s'est entretenue lundi avec le président de la FFR Bernard Laporte et a "demandé que soit adressé à son cabinet un relevé de situation quotidien concernant les résultats des membres de la délégation française, qui sont désormais testés chaque soir", selon un message transmis à l'AFP.