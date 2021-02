UAE Tour: Bennett ouvre son compteur de victoires dans la 4e étape

L'Irlandais Sam Bennett a ouvert son compteur de victoires en 2021, mercredi, à Marjan Island, dans la 4e étape de l'UAE Tour, pour le 50e succès de sa carrière.

Le coureur de l'équipe Deceuninck, vainqueur l'an passé de deux étapes du Tour de France, s'est imposé nettement au sprint face au jeune néerlandais David Dekker (23 ans, Jumbo Visma), déjà deuxième dimanche derrière son compatriote Mathieu van der Poel.

Le Slovène Tadej Pogarcar (UAE Emirates), arrivé 20e de l'étape mais dans le même temps, a conservé son maillot de leader.

"Dekker est un talent, on aura vite d'autres occasions de le voir", a relevé Bennett (30 ans) à propos du Néerlandais, fils de l'ancien coureur Erik Dekker, qui fait ses débuts dans une équipe de l'élite (WorldTour).

Les habitués des podiums, tels l'Australien Caleb Ewan (3e), l'Italien Elia Viviani (4e), l'Allemand Pascal Ackermann (6e) et le Colombien Fernando Gaviria (9e), ont dû eux aussi s'incliner au terme des 204 kilomètres.

Cette étape, sans difficulté de relief et sans conséquence sur le classement général, partait et arrivait à Marjan Island, une île artificielle située dans l'émirat le plus au nord des Emirats Arabes Unis (Ras al Khaimah).

Le Slovène Tadej Pogacar, nanti d'une avance de 43 secondes sur le Britannique Adam Yates, aborde donc en position de force la 5e étape qui se conclut jeudi à Jebel Jais après 169 kilomètres, pour la seconde arrivée au sommet de la compétition (21,5 km à 5,4 %).

La course arrive pour la deuxième fois de son histoire dans ce site situé à 1489 mètres d'altitude, deux ans après le succès du Slovène Primoz Roglic.