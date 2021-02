Tour d'Italie: Remco Evenepoel rêve d'être au départ d'un Giro "beau et difficile"

Remco Evenepoel rêve de figurer, le 8 mai à Turin, sur la ligne de départ d'un Tour d'Italie qui s'annonce "beau et difficile". Le coureur de Deceuninck-Quick Step est intervenu lors de la présentation du parcours, mercredi, sur la RAI.

"Salut les amis italiens. Comme vous le savez, je suis enfin remonté sur le vélo et j'ai repris l'entraînement", a expliqué Evenepoel, qui a envoyé un message vidéo pour la présentation du parcours. "Mon rêve est d'être prêt pour le début du Giro 2021. Malheureusement, je n'ai pas pu faire le Tour d'Italie 2020 à cause de l'accident au Tour de Lombardie en août. Le parcours de cette année semble être beau et difficile. Je pense que ce sera un tour vraiment intéressant. Je suis curieux de découvrir l'atmosphère de la course rose et je veux découvrir comment sont les célèbres supporters italiens. Prenez soin de vous et on se voit bientôt."

Evenepoel a reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement le 8 février, après avoir été contraint d'interrompre sa revalidation. Le prodige de Deceuninck-Quick Step s'était fracturé le bassin lors d'une chute dans un ravin lors du Tour de Lombardie au mois d'août dernier.

Le Giro devrait être le premier Grand Tour de sa jeune carrière. En Italie, Evenepoel trouvera un parcours comprenant notamment deux contre-la-montre, un de 9 km à Turin en ouverture et un de 29 km à Milan pour terminer la course, et huit arrivées au sommet.

Le 104e Giro se disputera du 8 au 30 mai.