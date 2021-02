Les fédérations sportives publient une carte blanche: "Nous voulons des perspectives"

"La pratique du sport est essentielle". C'est par ces mots que commence cette carte blanche publiée par l'AISF (Association Interfédérale du Sport francophone), l'AES (Association des Etablissements Sportifs) et l'ensemble des fédérations en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mens sana in corpore sano

Dans leur carte, les signataires rappellent l'importance du sport sur la santé et prévient des risques qui peuvent advenir suite à une interruption prolongée d'activités physiques. Quelques chiffres sont mis en avant tels que les "2.500.000 pratiquant.e.s au sein de plus de 25.000 clubs." Les fédérations rappellent que le sport "participe directement aussi pour 1,63% du PIB et emploie directement près de 100.000 personnes."

"Malgré toutes nos démarches et tous les contacts pris, nous constatons que, lors des derniers Comités de concertation (Codeco), le sport n’a même pas été cité" déplore t-ils. "Pour toutes ces raisons, le mouvement sportif demande à ce que les autorités prennent enfin mieux en compte l’importance des bienfaits de l’activité sportive pour la santé des citoyens ainsi que la situation économique désastreuse dans laquelle la crise sanitaire l’a plongé. La reprise du sport et l’ouverture des infrastructures sportives, dans le respect des protocoles, doivent être une priorité."

"Nous appelons tous les niveaux de pouvoir, mais aussi tous les sportifs à se mobiliser pour lui donner la place qu’il est légitimement en droit de recevoir" concluent les signataires.