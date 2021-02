Lise Van Hecke et Laura Heyrman s'imposent 3 à 0 avec Monza en demi-finale aller

(Belga) Lise Van Hecke et Laura Heyrman se sont imposées 3 sets à 0 avec leur club de Monza en match aller des demi-finales de la Coupe CEV de volley féminin face aux Serbes d'Obrenovac mercredi en Italie.

Les Italiennes se sont imposées 25-15, 25-22 et 25-12 en 67 minutes de jeu. Laura Heyrman a inscrit 12 points et Lise Van Hecke 9. L'Allemande Hanna Orthmann (Monza) a été la meilleure réalisatrice de la rencontre avec 15 points au compteur. Le match retour est prévu le 2 mars en Serbie. L'autre demi-finale a vu la victoire 3 sets à 2 (25-20, 13-25, 18-25, 25-22 et 15-13) des Françaises de Beziers face au Galatasaray Istanbul mardi. Le retour a lieu en Turquie le 3 mars. La finale est programmée le 16 mars (aller) et le 23 mars (retour). (Belga)