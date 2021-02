Real Madrid: faut-il faire une croix sur le Eden Hazard de Chelsea cette saison? Nos consultants se prononcent (vidéo)

Eden Hazard est de retour de blessure au Real Madrid depuis le 11 février, mais il ne pourra pas jouer ce mercredi soir en Ligue des champions.



Le capitaine des Diables Rouges se remet actuellement d'une blessure au quadriceps gauche encourue à l'entraînement le mercredi 3 février dernier. C'est la troisième blessure musculaire d'Hazard cette saison, après une première qui lui a fait manquer le début de saison et une deuxième qui l'a tenu écarté des terrains en décembre.

Avant la rencontre face à l'Atalanta ce mercredi, Anne Ruwet a demandé à nos consultants s'il fallait "arrêter d'attendre le Hazard de Chelsea" cette saison.

"On y aura peut-être droit car Eden Hazard est un joueur fabuleux qui n'a pas besoin d'une énorme préparation pour être bon dans un match. Peut-être que sur la longueur ça serait plus compliqué. Il faut attendre, le laisser récupérer. Quand on a une grosse blessure, on peut rentrer dans un cercle vicieux. Il doit essayer de le briser avant l'Euro", a déclaré Frédéric Gounongbe.

"En tant que Belges, il faut se dire qu'on va l'attendre à l'Euro. C'est un joueur qui peut faire des coups d'éclat. Quand vous êtes blessé aussi longtemps, à répétition, pour retrouver son niveau, il faut un certain temps. Le plus grand souhait qu'on doit avoir est de récupérer Eden Hazard pour l'Euro", a ajouté de son côté Felice Mazzu.