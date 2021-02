La Liga - Barcelone se reprend contre Elche (3-0) et repasse à la 3e place

(Belga) Le FC Barcelone a remporté mercredi son match d'alignement de la 1re journée du championnat d'Espagne contre Elche (3-0). Lionel Messi (48e, 69e) et Jordi Alba (73e) ont concrétisé la supériorité des locaux. Au classement, après 24 journées, les Barcelonais repassent devant le FC Séville à la 3e place avec 50 points, à cinq unités de l'Atlético Madrid, qui compte un match de moins. Elche (21 points) est 19e.

Dans la lignée de la claque en Ligue des Champions contre le PSG (1-4) et le partage à domicile contre Cadix (1-1), les Blaugranas n'ont pas proposé grand-chose en première mi-temps. Pourtant sur la mise en jeu, les Catalans ont donné l'impression qu'ils allaient dynamiter la match. Grâce à un une-deux avec Messi sur la droite, Trincao a eu l'occasion d'ouvrir le score mais Edgar Badia était sur la trajectoire (2e). A l'affût pour partir en contre, Elche aurait aussi pu mener à la marque sur un centre d'Emiliano Rigoni au second poteau pour Lucas Boyé dont le tir est passé au-dessus de la cage (5e). Le début de la seconde période a également vu le Barça prendre l'initiative mais cette fois, le une-deux entre Messi et Martin Braithwaite a permis à l'Argentin de tromper Badia (48e, 1-0). Sur un solide effort de Frenkie de Jong, qui a transpercé la défense avant de lui céder le ballon en retrait, Messi a signé un doublé (69e, 2-0). Sur une remise de la tête devant le but de Braithwaite, Alba a permis au Barça de prendre le large (73e, 3-0). (Belga)