Red Flames: le triptyque pour promouvoir le Mondial 2027 se termine par une victoire des Pays-Bas contre l'Allemagne

Le triptyque de promotion pour le Mondial 2027 s'est terminé mercredi soir par une victoire des Pays-Bas contre l'Allemagne (2-1).

Les Pays-Bas ont battu l'Allemagne (2-1) dans le dernier volet du triptyque amical, organisé également avec la Belgique, destiné à promouvoir la candidature commune des trois pays à l'organisation du Mondial 2027 de football féminin.

Mercredi à Venlo, les vice-championnes du monde et championnes d'Europe, grâce à des buts de Jackie Groenen et Danielle van de Donk, ont signé leur premier succès contre les Allemandes depuis l'an 2000.

Quatre mois après avoir annoncé le lancement d'un dossier conjoint afin d'accueillir la Coupe du monde 2027, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont donc organisé un triptyque en ce début d'année 2021. Il constituait une étape symbolique dans le cadre de la candidature baptisée 'Three Nations, One Goal'.

Il a débuté par une large défaite des Red Flames contre les 'Oranje Leeuwinnen' (1-6) mercredi dernier au Stade Roi Baudouin. L'équipe d'Ives Serneels s'est ensuite inclinée 2-0 en Allemagne dimanche.

Les trois équipes sont qualifiées pour le prochain Euro 2022, disputé en Angleterre.