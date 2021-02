Remco Evenepoel, en revalidation, a effectué une petite reconnaissance du Circuit Het Nieuwsblad: va-t-il y participer?

Remco Evenepoel a participé à la reconnaissance des 17 derniers kilomètres du Circuit Het Nieuwsblad mercredi avec ses coéquipiers du Deceuninck-Quick Step. "Ça s'est bien passé", a déclaré le coureur encore en période de revalidation après sa terrible culbute dans le dernier Tour de Lombardie. "Je suis heureux de pouvoir m'entraîner à nouveau dehors."

Le 8 février, le jeune Evenepoel, 21 ans, a reçu le feu vert des médecins pour reprendre l'entraînement. Légèrement, avec dans la première semaine plusieurs séances d'une demi-heure sur les rouleaux. Vendredi dernier, il a pu faire quelques tours en plein air et mercredi, il a surpris ses coéquipiers par une visite et a participé à la dernière partie de la reconnaissance du Nieuwblad avec le mur de Grammont et le Bosberg.

Evenepoel a dû faire un pas en arrière dans sa rééducation parce que la fracture de son pubis n'était pas encore complètement guérie. "Vous ne verrez pas Remco sur les pavés en ce moment", a récemment déclaré le manager de l'équipe, Patrick Lefevere. "C'est vrai, mais les Mur, ce sont des pavés en montée, ce qui me convient", a ensuite ri Evenepoel. "C'est allé très lentement, il n'y a pas eu de "chocs" trop rapides. Le Mur est si raide qu'on y roule parfois à la verticale. De toute façon, je n'ai pas eu de problèmes par la suite, donc c'était positif".

"J'étais heureux de revoir les gars. Depuis l'arrivée à Ninove, il ne reste qu'une demi-heure jusqu'à mon domicile, donc ce n'était pas si loin. Ça se passe bien, je suis content de pouvoir m'entraîner à nouveau."