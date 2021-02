Marcus Rashford fête ses 5 ans à Manchester United, son club lui rend hommage

Manchester United a rendu hommage à Marcus Rashford. Ce jeudi, l'international anglais de 23 ans fête ses 5 ans au sein du club mancunien.

Le jeune anglais Marcus Rashford fête déjà ses 5 ans à Manchester United.

En cinq saisons, le joueur âgé seulement de 23 ans s'est déjà brillamment illustré sur et en dehors des terrains.

253 matchs disputés sous le maillot de son club pour un bilan de 85 buts, 41 assists et 145 victoires. En plus de cela, Rashford est aussi le remplaçant le plus rapide à marquer un triplé en Ligue des Champions (18 minutes contre Leipzig).

En dehors des terrains, l'international anglais donne énormément de son temps, de son énergie et de son argent pour aider les plus démunis. Il a organisé plusieurs collectes de vivres durant la pandémie et lutte activement pour les enfants défavorisés.

Ses actions ont largement été saluées, encouragées et même récompensées. Il a été décoré par la reine Elisabeth II qui lui a décerné l'Ordre de l'empire britannique, une distinction honorifique récompensant les actes de bravoure et de solidarité

Son club a tenu à lui rendre hommage: "Quel homme. Quel joueur".