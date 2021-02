Euromillions Basket League - Malines s'associe avec Guco Lier et Wavre-Sainte-Catherine dès la saison prochaine

(Belga) Les dirigeants du club de basket de Malines ont confirmé, jeudi soir, lors d'une conférence de presse, leur association avec Guco Lier pour travailler au niveau de l'école de jeunes ainsi qu'avec Wavre-Sainte-Catherine chez les dames.

Les Kangoeroes Mechelen et Guco Lier ont officiellement signé un accord de coopération pour les trois prochaines saisons. L'idée est de travailler autour de la jeunesse afin de les mener vers l'élite du basket belge, comme l'explique le président malinois, Luc Katra. "La coopération vise un flux maximal et de haute qualité de jeunes vers l'équipe A masculine de Malines." L'objectif est de recruter les meilleurs jeunes, qu'ils puissent s'entraîner avec l'équipe première tout en faisant leurs gammes avec l'équipe de TDM1 (D2) de Guco Lier. Au niveau féminin, les responsables malinois ont annoncé la fusion administrative entre Wavre-Sainte-Catherine et les Kangoeroes Mechelen. A partir de la saison prochaine, les deux équipes uniront leur force avec pour objectif de devenir une place forte de l'élite, sous la direction d'Arvid Diels, actuel entraîneur de Wavre-Sainte-Catherine. Ce projet sera articulé autour des sœurs Billie et Becky Massey, qui ont chacune paraphé un contrat de trois saisons. L'objectif avoué de la direction est de rapidement remporter un titre de champion de Belgique ainsi qu'une coupe nationale, tout en étant compétitif sur la scène européenne. (Belga)