Gillé et Vliegen se hissent en finale où ils viseront un 5e titre

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour la finale du double au tournoi de tennis ATP 250 de Singapour, épreuve sur surface dure dotée de 300.000 dollars. La paire belge, tête de série N.1, a battu le duo britannique formé par Luke Bambridge et Dominic Inglot (N.3) sur un double 6-4, vendredi.

Gillé et Vliegen doivent encore attendre avant de connaître leurs adversaires en finale. Le dernier quart de finale entre les Américains Robert Galloway et Alex Lawson et les Australiens Matthew Ebden et John-Patrick Smith se tiendra vendredi après-midi. Le vainqueur de ce quart jouera ensuite en demi-finale contre le Vénézuélien Luis David Martinez et l'Espagnol David Vega Hernandez. Gillé, 30 ans, et Vliegen, 27 ans, respectivement 41e et 37e au classement ATP du double, viseront un cinquième titre sur le circuit ATP ensemble, après des victoires à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et Noursoultan l'an passé. Ils ont également été battus en finale à Kitzbühel en 2019. (Belga)