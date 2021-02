Iga Swiatek contre Belinda Bencic en finale

(Belga) La Polonaise Iga Swiatek et la Suissesse Belinda Bencic s'affronteront en finale du tournoi de tennis WTA 500 d'Adélaïde, épreuve sur surface dure dotée de 535.530 dollars.

Vendredi, en demi-finales, Swiatek, 18e joueuse mondiale, a battu la Suissesse Jil Teichmann (WTA 61) 6-3, 6-2 en 1 heure et 21 minutes. Bencic, 12e à la WTA s'est elle jouée 7-6 (7/2), 6-7 (4/7), 6-2 de la jeune Américaine Cori Gauff (WTA 52). Swiatek, 19 ans, visera un deuxième titre WTA après sa victoire à Roland-Garros l'an passé. Elle a aussi perdu une finale, à Lugano, en 2019. Bencic, 23 ans, compte quatre titres WTA à son palmarès, à Eastbourne et Toronto en 2015 et à Dubaï et Moscou en 2019. Les deux joueuses ne se sont encore jamais rencontrées. (Belga)