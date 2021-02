Zlatan Ibrahimovic égratigne LeBron James: "Reste dans ton domaine" (vidéo)

Dans une interview, Zlatan Ibrahimovic a égratigné LeBron James, en raison de ses prises de positions politiques aux Etats-Unis.

Zlatan Ibrahimovic a accordé une interview à Discovery+ en Suède.

Lors de cet entretien, le buteur suédois de 39 ans a quelque peu égratigné les athlètes qui se mêlent de politique, LeBron James en tête. "Pour être honnête, je n'aime pas quand des gens avec un certain statut font de la politique en plus de leur métier. Fais ce dans quoi tu es bon. Reste dans ton domaine. Moi je joue au foot parce que c'est là-dedans que je suis le meilleur. Je ne me mêle pas de politique", a-t-il déclaré. "C'est une erreur que font beaucoup de gens selon moi, quand ils deviennent célèbres et atteignent un certain statut. Abstenez-vous. Faites des choses là où vous êtes bons".