Jupiler Pro League - La Gantoise - Club de Bruges reporté à cause des cas de coronavirus chez les Brugeois

(Belga) La rencontre de Jupiler Pro League entre La Gantoise et le Club de Bruges prévue dimanche, a été reportée à cause des nombreux cas de coronavirus chez les Brugeois, a annoncé la Pro League vendredi.

"Cette décision fait suite à la demande du Club de Bruges, après que plus de 7 joueurs du noyau A ont été testés positifs au Covid-19", a écrit la Pro League dans son communiqué. "Conformément au protocole de test au Covid-19 et au Règlement fédéral, le club a introduit une demande, à la suite de laquelle le manager du calendrier a décidé de reporter le match." Les Brugeois ont été fortement touchés par le coronavirus ces derniers jours. La semaine dernière, Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits, Noa Lang et Hans Vanaken avaient été testés positifs. Mercredi, Charles De Ketelaere avait également été testé positif. Simon Mignolet avait été lui testé positif avant de passer un nouveau test qui s'était révélé négatif. L'entraîneur brugeois Philippe Clement et l'ensemble de son staff avaient également dû se mettre en quarantaine après des tests positifs au sein du staff. (Belga)