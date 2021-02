Jupiler Pro League - Charleroi battu 1-2 par Genk, qui reprend la 3e place

(Belga) Charleroi, qui est dans le dur depuis le début 2021, a été battu vendredi par Genk dans le cadre de la 29e journée de la compétition (1-2). Paul Onuachu sur penalty (17e, 0-1) et Kristian Thorstvedt (83e, 1-2) ont permis aux Limbourgeois de s'isoler à la 3e place (46 points) en attendant le résultat d'Ostende (43 points) samedi contre Malines. Les Zèbres, qui ont égalisé par Ali Gholizadeh (53e, 1-1), sont 11e (39 points).

À Charleroi, Marco Ilaimaharitra a remplacé Ryota Morioka blessé et Kaveh Rezaei, Gianni Bruno et Jules Van Cleemput ont été préférés à Shamar Nicholson, Cristian Benavente et Mamadou Fall. A Genk, John van den Brom a laissé Théo Bongonda sur le banc. Cela n'a pas empêché Junya Ito de sprinter sur le flanc droit et de servir Onuachu, qui n'a pas cadré sa reprise de la tête (1re). Heynen a été à la base d'autres situations chaudes dans le rectangle carolo mais Onuachu a encore manqué une belle opportunité sur un centre de Daniel Munoz après une combinaison avec Ito (9e). La troisième fois a été la bonne pour le Nigérian, qui a transformé un penalty accordé pour une faute d'Ilaimaharitra sur Ito (17e, 0-1). Charleroi a réagi par Joris Kayembe dont le centre-tir adressé à Rezaei a rebondi sur le poteau gauche de Maarten Vandevoordt (21e). S'ils ont éprouvé du mal à construire, les Zèbres ont quand même mis la défense limbourgeoise dans l'embarras mais le tir de Gholizadeh a été expédié en coup de coin par Carlos Cuesta (34e). Si Genk n'a pas été souvent mis en difficulté en première période, cela n'a pas été le cas juste après la pause. Vandevoordt a dû sortir en catastrophe devant Bruno (48e) avant de repousser une tentative de Rezaei mais Gholizadeh a profité du rebond pour égaliser (53e, 1-1). Charleroi était mieux dans le match sans toutefois concrétisé cette supériorité puisque Van Cleeput n'a pas cadré sa reprise de la tête (60e) et Gholizadeh a envoyé sa frappe enroulée à côté (62e). A peine monté eu jeu (74e), Lukas Teodorczyk, bien servi par Benavente, a envoyé le ballon de la tête dans les mains du gardien genkois (75e). Par contre, Thorstvedt n'a pas manqué son coup de tête à bout portant sur un centre d'Ito (83e, 1-2). (Belga)