Les Belges à l'étranger - Rennes, avec Jérémy Doku, battu à domicile par Nice

(Belga) Le Stade Rennais a enregistré une quatrième défaite toutes compétitions confondues d'affilée vendredi face à l'OGC Nice en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 (1-2). Jérémy Doku a joué tout le match avec les Bretons dont la dernière victoire remonte au 17 janvier. Au classement, Rennes, qui n'a pris que deux points sur les six derniers matches, est 8e (38 points). Nice (32 points) est 12e.

Nice a ouvert la marque sur penalty Amine Gouiri (19e, 0-1). Les Niçois ont alors joué en confiance et ont donné du travail à la défense rennaise et surtout à Alfred Gomis, qui a sauvé son camp sur un tir de Myziane Maolida (25e). Le gardien rennais a eu ensuite la chance de voir un tir du même Maolida s'échouer sur le montant (29e). Les visités ont quand même égalisé sur tir de 20 mètres dans l'axe de Martin Terrier (39e, 1-1). Ils auraient même pu prendre l'avance lorsque Jean-Clair Todibo a retenu Doku par la taille, l'empêchant de tirer convenablement (44e). A la reprise, Rennes s'est porté vers l'avant mais sa défense n'était manifestement pas intransigeante: sur un coup franc de la droite de Gouiri, Flavius Daniluc a marqué d'une tête plongeante décroisée au milieu de la surface et de Rennais mal alignés (58e, 1-2). Cette fois, les Azuréens avaient fait le break face à des Rennais au rythme de jeu ronronnant. Aux Pays-Bas, Zwolle a remporté le match d'ouverture de la 24e journée face à Heerenveen (1-4). Titulaire pour la quatrième fois d'affilée, Manuel Benson a enfin décroché son premier succès. Il a même donné l'assist sur le goal égalisateur de Virgil Misidjan (52e, 1-1). Les visités ont dominé la seconde période et ont pris le large par Thomas Bultick (70e, 2-1), Bram van Polen (89e, 3-1) et Eliano Reijnders (90e+2, 4-1). Au classement, Heerenveen, qui a ouvert la marque par Mitchell van Bergen (27e, 0-1) est 10e (30 points) et Zwolle (26 points) 12e. (Belga)