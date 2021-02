L1: à Dijon, les ténors du PSG doivent hausser le ton

Après leur fausse note contre Monaco, les ténors parisiens doivent redonner le la au PSG samedi (17h00) en Ligue 1 à Dijon, dernier du classement. Malgré les absences, une mise au point est essentielle pour éviter d'être distancé dans la course au titre.

- Mbappé intermittent -

Quel "Kyky" verra-ton à Dijon? Éblouissant à Barcelone (4-1), où son triplé a fait parler toute l'Europe, Kylian Mbappé a été fantomatique lors de la défaite au Parc contre l'ASM (2-0) cinq jours plus tard, où ses ballons perdus ont fait râler les supporters parisiens.

Surexposé depuis ses 17 ans, champion du monde à 19 ans, le prodige connaît la règle du jeu du tourbillon médiatique. En milieu de semaine, lui-même et Erling Haaland (Dortmund) sont les nouveaux Messi et Ronaldo, puis le dimanche, les journaux sportifs lui décernent la pire note de la soirée.

Le meilleur buteur de L1 (16 buts) a déjà maintes fois répondu sur le terrain et pourrait le faire à Gaston-Gérard.

Dijon reste sur sept défaites de rang, et n'a battu qu'une fois le PSG en L1, pour dix défaites, dont quatre 4-0 et un 8-0! Une bonne occasion pour les buteurs, même si Mauro Icardi, victime d'une gastro-entérite, a déclaré forfait...

- Verratti, le maestro va manquer -

Et si le plus indispensable de tous était Marco Verratti? Brillant comme les autres au Camp Nou, il a ensuite peiné à faire oublier contre Monaco les absences d'Angel Di Maria et Neymar, tous deux encore convalescents, après avoir été préservé pendant la première heure de jeu.

Les fans de l'Italien vont ronger leur frein: victime d'un choc au pied droit à l'entraînement jeudi, il a encore dû déclarer forfait pour ce déplacement, ce qui place le PSG dans une situation complexe, d'autant que Leandro Paredes est suspendu.

"On a pris connaissance de l'absence de quelques joueurs (vendredi) mais on a aussi travaillé différentes possibilités (tactiques). On n'a pas beaucoup de temps mais on essaiera de trouver la meilleure composition", a glissé l'entraîneur Mauricio Pochettino, perturbé aussi par la blessure du latéral Alessandro Florenzi, touché à l'adducteur droit.

Le technicien argentin n'a plus beaucoup de joueurs créatifs au milieu à sa disposition, sauf peut-être le Brésilien Rafinha: "Qu'il puisse démarrer le match, c'est une option qu'on envisage", a-t-il affirmé en conférence de presse, après avoir appris le retour de Pablo Sarabia, absent dimanche dernier.

- Kimpembe, baisse de tempo -

Comme pour Kylian Mbappé, la chute de tension de l'autre champion du monde du club, Presnel Kimpembe, a été spectaculaire entre Barcelone et Monaco.

A 100.000 volts au Camp Nou, "Presko" était complètement hors circuit contre Monaco, et même malchanceux sur le second but.

Les épaules tombantes et le regard las, ce qui n'est jamais bon signe chez un joueur au langage corporel assez transparent, il arrivait en retard.

Ce rare match manqué arrive dans une saison où Kimpembe a nettement franchi un palier. Il s'est montré sûr, régulier, explosif et autoritaire, comme sur son fameux tacle désespéré sur Burak Yilmaz à Lille, qui lui a valu une cuisse en vrac.

Ce match chez la lanterne rouge est donc pour lui aussi une excellente occasion de se remettre d'aplomb.

Il peut compter sur le toujours impeccable Marquinhos, et peut-être aussi sur les avants de Dijon, pire attaque de Ligue 1, avec 18 buts marqués.