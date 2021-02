Ward Lemmelijn sacré champion du monde avec un nouveau record de Belgique

(Belga) Ward Lemmelijn a décroché son premier titre de champion du monde d'aviron en salle chez les seniors, samedi à Tirlemont. Prévus normalement à Shanghaï, ces Mondiaux sur ergomètre se sont déroulés virtuellement à chaque coin du monde à la suite de la pandémie. Le rameur belge de 23 ans, champion d'Europe en titre et double champion du monde espoirs, a de surcroît établi un nouveau record personnel et de Belgique en portant sa nouvelle marque à 5:42.2, soit plus de 5 secondes plus rapide que lors de son précédent record (5:47.6).

Au terme de l'épreuve longue de 2.000 m, le Tirlemontois a devancé de près de 8 secondes le Polonais Bartosz Zablocki (5:50.0) et le Moldave Chirill Visit-Sestakov (5:53.9). Le record du monde de la discipline reste la propriété de l'Australien Josk Dunkley-Smith, en 5:35.18 (2018). (Belga)