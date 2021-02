Six Nations: facile première victoire de l'Irlande en Italie

L'Irlande a facilement décroché samedi à Rome sa première victoire dans le Tournoi des six nations 2021 en dominant l'Italie (48-10), infligeant aux fragiles Azzurri leur trentième défaite consécutive dans la compétition.

Après ses deux défaites initiales contre le Pays de Galles (16-21) et la France (13-15), le XV du trèfle a été implacable pour inscrire six essais à une Italie abonnée à son rôle de victime expiatoire.

A l'image du capitaine irlandais Johnny Sexton au jeu au pied implacable (18 points) pour son retour après avoir manqué le match contre les Bleus après un choc à la tête contre les Gallois.

Après les hymnes, dont les enregistrements en version avec public ont rendu plus assourdissant encore le silence qui a suivi la diffusion dans l'Olimpico sans spectateurs, l'Italie a rêvé cinq minutes. Le temps pour l'ouvreur Paolo Garbisi, finalement associé dans la charnière centrale à Callum Braley en raison du forfait de dernière minute de Stephen Varney (blessure à une main), d'ouvrir le score sur pénalité (3e).

Mais Sexton égalisait deux minutes plus tard sur pénalité et le calvaire italien commençait.

- Indiscipline italienne -

La défense azzurra a tenu sur la première vague verte mais a cédé dès la seconde et Garry Ringrose s'infiltrait (10e).

Les premiers "mamma mia" se faisaient entendre dans la tribune de presse, bientôt renouvelés quand les Italiens, malgré une belle envie de jouer, s'empalaient sur la solide défense irlandaise.

A l'inverse, les Azzurri craquaient pratiquement sur chaque incursion irlandaise dans leurs 22 mètres: l'arrière Hugo Keenan s'envolait (31e) puis le troisième ligne Will Connors trouvait l'espace côté gauche tel un trois-quarts (36e).

L'essai mérité de Johan Meyer juste avant la pause pour l'Italie (40+3e) ne changeait pas grand-chose au scénario. L'Italie, trop fragile et punie pour son indiscipline défensive par deux jaunes en seconde période, allait concéder trois autres essais: CJ Stander pour le point de bonus dès la reprise, Will Connors pour son deuxième essai personnel (66e) et Keith Earls en fin de match.

En trois matches, les Italiens ont déjà encaissé 139 points dans le Tournoi et continuent de traîner leurs insuffisances, avec seulement douze succès en 108 matches depuis leur arrivée dans le Tournoi en 2000. Ils n'ont plus gagné depuis 2015.

L'Irlande, elle, a fait ce qu'il fallait pour lancer son Tournoi après les deux premiers revers. Et surtout éviter l'infamie d'une troisième défaite lors des trois premiers matches, cela ne lui est pas arrivé depuis 1998, à une époque où les Nations n'étaient que cinq.