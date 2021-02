Formule E - Stoffel Vandoorne 18e et dernier de la deuxième manche à Diriyah

(Belga) Stoffel Vandoorne (Mercedes) a terminé à la 18e et dernière place de la deuxième course du championnat de Formule E, le championnat du monde des monoplaces électriques, samedi à Diriyah en Arabie saoudite.

La victoire est revenue à Sam Bird (Jaguar) devant le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin) et le Français Jean-Eric Vergne (DS Techeetah). Vandoorne, 8e de la 1re manche vendredi, avait dû partir en fond de grille après avoir manqué les qualifications à cause d'une enquête de la fédération internationale automobile (FIA) après un crash du Suisse Edoardo Mortara lors des essais libres. Au classement des pilotes, Nyck De Vries, l'équipier de Stoffel Vandoorne chez Mercedes, occupe toujours la tête avec 29 points devant Sam Bird (25) et Robin Frijns (22). Stoffel Vandoorne est 16e avec 4 points. La troisième manche du championnat du monde aura lieu le 10 avril à Rome en Italie. (Belga)