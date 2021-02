Challenger de Gran Canaria - Kimmer Coppejans battu en finale du double

(Belga) Kimmer Coppejans, associé à l'Espagnol Sergio Martos Gornes, a été battu en finale du double au tournoi de tennis Challenger de Gran Canaria, épreuve sur terre battue dotée de 44.820 euros, samedi en Espagne.

Kimmer Coppejans et Sergio Martos Gornes se sont inclinés 7-5, 6-1 en 1 heure et 10 minutes face au Britannique Lloyd Glaspool et au Finlandais Harri Heliovaara, têtes de série N.2. Kimmer Coppejans, qui compte à 27 ans cinq titres en simple sur le circuit Challenger, disputait samedi sa cinquième finale en double dans un Challenger. Il les a toutes perdues, les trois dernières avec avec Sergio Martos Gornes, en 2019 à Séville (Espagne), l'an dernier à Launceston (Australie) et ce week-end aux Canaries. Mercredi, l'Ostendais, 182e mondial, avait été éliminé au deuxième tour dans le tableau du simple par l'Argentin Marco Trungelliti (ATP 257): 1-6, 6-3 et 6-3.