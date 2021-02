Jupiler Pro League - Ostende domine Malines (2-0) et s'installe dans le top 4

(Belga) Ostende a pris la mesure de Malines 2-0 samedi dans le cadre de la 29e journée de compétition grâce à Makhtar Gueye sur penalty (27e) et Brecht Capon (86e). Les 'Kustboys' se hissent en 4e position avec 46 points tout comme Genk (3e). Malines (40 points) est 9e. Plus tôt dans la journée, le Cercle Bruges (29 points, 16e) a battu Waasland-Beveren (25 points, 18e). A 20h45, Courtrai reçoit son voisin, Zulte Waregem.

Alexander Blessin, qui n'a pas encore pu compter sur Fashion Sakala blessé, a relégué Capon, Kevin Vandendriessche et Marko Kvasina sur le banc et leur a préféré Robbie D'Haese, Nick Bätzner et Mamadou Thiam. A Malines, Igor De Camargo a cédé sa place à Ferdy Druijf. Ostende a directement mis le pied sur le ballon et a calé Malines dans sa zone notamment grâce à Thiam, dont c'était la première titularisation. Mais les tirs du Sénégalais ont soit manqué de puissance (3e) ou de précision (7e). Toutefois, Malines est revenu dans le coup et un tir de Karim Mrabti s'est écrasé sur le poteau (20e). L'attaquant suédois connaîtra une seconde fois la mésaventure (29e). Entre-temps, les 'Kustboys' sont repartis à l'offensive et Gueye n'a pas manqué la transformation d'un penalty accordé pour une faute demain de Sheldon Bateau (27e, 1-0). Les deux équipes ont alors pris deux cartes jaunes pour jeu dur mais cela aura des conséquences pour les Ostendais Maxime D'Arpino et Anton Tanghe, qui seront suspendus pour le prochain match. Les Côtiers ont animé la fin de période mais Yannick Thoelen ne s'est pas laissé surprendre par les tirs à distance d'Arthur Theate (38e) et d'Andrew Hjulsager (42e). Ostende a démarré la seconde mi-temps comme la première mais la volée de Thiam n'a pas embarrassé Thoelen (50e). Par contre, Malines s'est débarrassé plus vite de la pression adverse et une frappe de Rob Schoofs a été déviée par Theate (53e) et Druijf a centré le poteau pour la troisième fois (65e). Grâce aux montées au jeu de Kvasina pour Thiam (67e) et de Vandendriessche pour Bätzner (71e), Ostende a renversé le cours du jeu. Lancé par Hjulsager, Kvasina s'est retrouvé face à face avec Thoelen, qui l'a mis dans sa poche (77e). Les Ostendais étaient moins saignants qu'avant le repos mais Capon, monté au jeu (84e), a assuré leur victoire (86e, 2-0). (Belga)