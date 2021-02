Les Belges à l'étranger - Wolverhampton et Dendoncker arrachent un point à Newcastle

(Belga) Wolverhampton a pris un point samedi à Newcastle dans le cadre de la 26e journée du championnat d'Angleterre de football (1-1). Jamaal Lascelles a donné l'avance aux Magpies (52e, 1-0) et Ruben Neves a égalisé pour les 'Wolves' (73e, 1-1). Leander Dendoncker a joué tout le match avec les visiteurs. Au classement, Wolverhampton (34 points) pointe en 12e position et Newcastle est 17e avec 26 points, quatre de plus que Fulham, 18e et premier descendant.

Aux Pays-Bas, Waalwijk est allé faire match nul à ADO La Haye (0-0). Chez les visiteurs, Ahmed Touba a joué tout le match, Anas Tahiri (81e) et Lennerd Daneels (88e) ont été remplacés, Thierry Lutonda et Cyril Ngonge sont restés sur le banc. Après 24 journées, Waalwijk (23 points) occupe le 14e position. La Haye (15 points) reste 16e et barragiste. Vitesse a assuré face à Venlo (4-1). Remplacé à la 80e, Lois Openda a ouvert la marque pour les visités (3e). Riechedly Bazoer (57e, 2-1) et Sondre Tronstad (75e, 82e) ont permis à l'équipe d'Arnhem de se hisser en 4e position (45 points). Venlo, qui a égalisé temporairement par Georgios Giakoumakis (19e, 1-1) est 15e (22 points). Chez les visiteurs, Nezar Srifi n'a toujours pas reçu ses premières minutes de jeu. Trois Belges étaient titulaires avec Heracles lors du contre Twente (2-2). Ismail Azzaoui, qui a ouvert la marque (6e, 1-0) et remplacé à la 76e, Noah Fadiga et Lucas Schoofs. L'équipe d'Almelo a encore pris l'avance par Rai Vloet (47e, 2-1) mais après Queensy Menig (13e, 1-1), Danilo a encore remis les deux équipes à égalité (50e, 2-2). Au classement, Twente (35 points) est 7e et Heracles (29 points) 11e. En Turquie, Antalyaspor a aligné un cinquième partage d'affilée face à Basaksehir (0-0) lors de la 27e journée. Chez les visités, Ruud Boffin était bien dans le but alors que chez les visiteurs, Boli Bolingoli et Nacer Chadli étaient toujours blessés. Au classement, Antalya (34 points) est 9e tandis que que Basaksehir est 17e avec 25 points tout comme Erzurum BB 18e et premier descendant. (Belga)